Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video

"Questa puntata non è come le altre, cercheremo di fare del nostro meglio, naturalmente, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella". Fabio Fazio apre così la puntata di Che tempo che fa, la prima dopo la morte di Ornella Vanoni, presenza fissa negli ultimi anni nella trasmissione. "Non solo per le cose che faremo nel corso della puntata ma perché il nostro cuore da due giorni è lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso un compagno di giochi, giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere che è anche il suo e quindi cercheremo di farlo nel migliore dei modi".