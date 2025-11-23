circle x black
Ucraina, Meloni: "Piano Usa è la base, per arrivare alla pace serve la discussione"

Le dichiarazioni della presidente del Consiglio al termine del G20 sudafricano

Giorgia Meloni (Afp)
23 novembre 2025 | 17.11
Redazione Adnkronos
Sul piano di pace Usa per l'Ucraina ho trovato "disponibilità da parte del presidente Trump", dice la premier Giorgia Meloni al termine del G20 sudafricano. "Abbiamo fatto una telefonata abbastanza lunga" con Trump "anche con il presidente finlandese Stubb, penso che il lavoro che gli sherpa stanno facendo a Ginevra segua questo intendimento", ha aggiunto.

Nella bozza Trump per la pace in Ucraina "ci sono anche molti punti che io considero particolarmente positivi, in tema soprattutto di garanzie di sicurezza, dove è messo nero su bianco un coinvolgimento diretto anche degli Stati Uniti in una proposta basata su modello dell'articolo 5 Nato. Penso che si possa fare un lavoro positivo e siamo tutti impegnati per arrivare a un documento il più possibile vicino a quello che serve per avere la pace".

