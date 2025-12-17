Tajani: "Export in crescita, 700 miliardi entro 2027"
Così il ministro degli Esteri nel suo intervento alla Conferenza Nazionale dell'export dell'internazionalizzazione delle imprese
Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla Conferenza Nazionale dell'export dell'internazionalizzazione delle imprese
La manovra "va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione del...