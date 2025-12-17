circle x black
Cerca nel sito
 

Warning: no template found!

Configure properly the default template.

Emanuele Orsini
economia

Orsini (Confindustria): "La manovra va nella giusta direzione"

La manovra "va nella giusta direzione: per essere competitivi dobbiamo fare investimenti per aiutare le medie e grandi imprese a crescere e quindi questa è la via". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione del...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza