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Roland Garros, oggi Cobolli-Auger Aliassime - Diretta

Il tennista azzurro sfida il canadese nei quarti dello Slam di Parigi

Flavio Cobolli - Afp
Flavio Cobolli - Afp
03 giugno 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo.

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In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà in semifinale il vincente di Berrettini-Arnaldi.

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