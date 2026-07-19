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G8, 25 anni dopo Genova si prepara al corteo: attesi migliaia di manifestanti

Attivisti anche da altri Paesi Ue, costante monitoraggio delle forze dell'ordine. Dalla Diaz a piazza Alimonda, le tappe del corteo

Manifestante al G8 di Genova nel 2001 - Fotogramma
Manifestante al G8 di Genova nel 2001 - Fotogramma
19 luglio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si svolgerà oggi, domenica 19 luglio, a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001. Attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri Paesi europei.

Il percorso e gli orari

La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15.30 da piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi 'Piazza Carlo Giuliani', in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo, alle 14.30 un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz. Il percorso attraverserà via Odessa, via Tolemaide, piazza Verdi, via Fiume e via XX Settembre per concludersi in piazza De Ferrari.

Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa "non vuole essere una semplice commemorazione dei fatti del G8", ma l'avvio di una nuova fase di mobilitazione sui temi dell'antifascismo, dell'opposizione alle guerre, al neoliberismo e alla militarizzazione, con particolare attenzione anche alla situazione in Medio Oriente e al conflitto nella Striscia di Gaza. Attese delegazioni e attivisti provenienti da numerosi Paesi europei.

Per la manifestazione sono stati predisposti un servizio d'ordine interno, un presidio di primo soccorso e un supporto legale dedicato ai partecipanti. Gli organizzatori hanno inoltre diffuso indicazioni pratiche invitando i manifestanti a munirsi di acqua e a proteggersi dal caldo, viste le elevate temperature previste.

Ordine pubblico

Sul fronte dell'ordine pubblico, nelle scorse settimane era stata segnalata la possibile presenza di collettivi e gruppi antagonisti ritenuti potenzialmente in grado di alimentare tensioni. Alla vigilia dell'evento, tuttavia, il quadro appare più rassicurante e non emergono particolari elementi che facciano prevedere criticità, pur restando costante il monitoraggio da parte delle forze dell'ordine.

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G8 g8 genova g8 2001 genova genova manifestazione g8 oggi carlo giuliani
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