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Report, Claudia Di Pasquale in pole per conduzione con Piervincenzi

Dopo il passo indietro di Giulia Presutti la Rai punterebbe su una storica inviata del programma

Claudia Di Pasquale - (fermo immagine Report)
Claudia Di Pasquale - (fermo immagine Report)
03 settembre 2026 | 16.04
Antonella Nesi
LETTURA: 2 minuti

In pole position per co-condurre 'Report' con Daniele Piervincenzi, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, ci sarebbe Claudia Di Pasquale, inviate del programma d'inchiesta dal 2011. A quanto si apprende, il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, ha incontrato nel primo pomeriggio i due inviati, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, a cui era stato offerto dalla Rai il ruolo di capi autori ma che avevano rifiutato dopo l'annuncio della co-conduzione Piervincenzi-Presutti. Ed è ora a colloqui con la stessa Di Pasquale.

Stamattina Corsini, a margine della presentazione del nuovo 'Ore 14', aveva lasciato intendere che la sua decisione sarebbe andata verso un nuovo volto femminile da affiancare a Piervincenzi. Ora è probabile che, dopo le interlocuzioni molto tese dei giorni scorsi con la redazione, la quale ha minacciato di dimettersi in blocco se la scelta di Piervincenzi e Presutti fosse stata confermata, l'azienda abbia puntato su una proposta di mediazione che possa tenere insieme da un lato parte della proposta iniziale della Rai, cioè Piervincenzi, edall'altro un volto in grado di ottenere il gradimento di tutta la redazione, come Di Pasquale. Corsini ha detto di essere intenzionato a chiudere la partita entro oggi. Vedremo se l'incontro in corso sarà decisivo. Tra i nomi entrati nelle indiscrezioni in questi giorni c'era anche Giulia Innocenzi, entrata nella squadra di 'Report' nel 2022 ma nelle ultime ore sotto accusa da parte di Unirai e Fdi per aver lavorato nel programma pur non risultando iscritta all'albo dei giornalisti.

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