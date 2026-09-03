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Ranucci, al Tg1 mail con cui anticipò a Lavitola intervista su carbon credit: ora Procura potrebbe acquisire l'articolo

Ranucci tramite il suo legale, ha riferito il Tg1, ha spiegato che Report si era già occupata di carbon credit in passato ed è normale che continuasse ad occuparsi del tema

Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci
Valter Lavitola e Sigfrido Ranucci
03 settembre 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In una email il conduttore di Report Sigfrido Ranucci anticipò a Valter Lavitola i contenuti di un'intervista sui carbon credit a una testata dello Zimbabwe. Lo riporta il Tg1 secondo cui ora la Procura di Roma potrebbe acquisire l'intervista del giornalista.

"Il noto giornalista investigativo Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è sulle tracce di un caso di corruzione in Zimbabwe": inizia così, riporta il Tg1, la mail inviata a Valter Lavitola da Ranucci il 29 giugno scorso con l'anticipazione al faccendiere dell'intervista rilasciata dal giornalista a 'The Standard', testata del Paese africano. Si tratta, riferisce il telegiornale, dell'articolo, poi pubblicato in inglese il 5 luglio, in cui Ranucci parla di una presunta inchiesta avviata da Report sul caso di alcuni imprenditori italiani nel settore dei carbon credit che lamentano di essere stati truffati da un socio locale.

In una email, rivelata dal Tg1, Ranucci chiede a Lavitola di mandargli poi i dati del "millantatore" per un'inchiesta. Ranucci tramite il suo legale, ha riferito il Tg1, ha spiegato che Report si era già occupata di carbon credit in passato ed è normale che continuasse ad occuparsi del tema. L'intervista, rimossa ieri dal sito della testata dove era stata scoperta dallo stesso Tg1, potrebbe essere acquisita dalla Procura di Roma.

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