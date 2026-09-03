circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Ranucci, scintille a via Teulada tra Sottile e gli inviati di Report Iovene e Bertazzoni: volano insulti

Il nuovo conduttore di Ore 14: “Clima di nervosismo ma sono cose che non dovrebbero succedere”. Iovene all’Adnkronos minimizza: “Un saluto tra amici”

Caso Ranucci, scintille a via Teulada tra Sottile e gli inviati di Report Iovene e Bertazzoni: volano insulti
03 settembre 2026 | 14.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Volano scintille e insulti nel cortile della sede Rai di via Teulada tra il conduttore Salvo Sottile e gli inviati di ‘Report’ Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Secondo quanto anticipato da Fanpage, e confermato poi all’Adnkronos, nello spiazzo antistante gli uffici Rai si sarebbe verificato uno scambio acceso di battute fra Sottile, che stava entrando alla presentazione della conferenza stampa del suo programma ‘Ore 14’, e i due storici inviati della trasmissione di inchiesta. Il fatto viene confermato dallo stesso Salvo Sottile, che a margine della conferenza stampa di ‘Ore 14’ spiega: “Mentre ero in procinto di entrare alla conferenza stampa di Ore 14, c’è stato un incontro con alcuni inviati della trasmissione Report, e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, tutti facciamo parte della direzione Approfondimento Rai e probabilmente c’è del nervosismo, ma sono cose che ovviamente non dovrebbero succedere”.

La ricostruzione di Sottile

Secondo la ricostruzione di Sottile, entrando nella sede Rai e incrociando i due inviati Sottile ha salutato, chiarendo che "non c’è stata da parte mia alcuna provocazione, ho solo salutato, chiedere come sta qualcuno è una provocazione?", scandisce Sottile. Che aggiunge: "Io non ho fatto nulla, sono tranquillissimo -ricostruisce il conduttore- sono entrato in una conferenza stampa e quello che è successo è successo perché io ho salutato una persona che conosco".

Alla domanda se lo scontro possa essere accaduto a causa dei post che nelle scorse settimane il conduttore ha dedicato a Report (questione sollevata nei giorni scorsi anche dal consigliere Rai Roberto Natale), Sottile precisa: "Natale è stato male informato. Io non ho fatto dei post contro qualcuno. Io do conto di quello che succede in Italia, sui fatti più importanti. Ho postato dei pezzi di colleghi, se questo è stato visto come un attacco o una mancanza di rispetto mi dispiace ma non è così". "Sono volati insulti -conferma poi Sottile ricostruendo l’episodio- credo che insultare un collega sia sempre una cosa spiacevole, anche se capisco che in un ambiente di lavoro possa succedere". Ora "Ci sarà la verifica da parte della Rai", aggiunge il conduttore. Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, l’inviato storico di Report Bernardo Iovene butta acqua sul fuoco: “Un saluto tra vecchi amici”, dice laconico.

A stretto giro, Ranucci commenta la notizia sui propri canali social affermando: "La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di fronte all”arroganza e le miserie di chi si sente protetto dal potere. E per proteggersi meglio ha pure bloccato i commenti sotto i suoi post".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ranucci report ranucci lavitola
Vedi anche
News to go
Sempre più italiani comprano a rate, e non solo in caso di grandi acquisti
News to go
Malattia della pioggia, aumento dei casi in Europa
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza