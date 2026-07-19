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Bad Bunny a Milano, biglietti rimborsati integralmente dopo lo stop per maltempo

Il secondo concerto milanese, annullato, non sarà riprogrammato. Gli spettatori riceveranno il rimborso del prezzo del biglietto e diritti di prevendita

Bad Bunny a Milano - Ipa
Bad Bunny a Milano - Ipa
19 luglio 2026 | 08.13
Federica Mochi
LETTURA: 1 minuti

I fan di Bad Bunny che ieri sera erano all'Ippodromo Snai La Maura di Milano saranno rimborsati integralmente. Lo fa sapere Live Nation, dopo che la seconda data milanese del tour dell'artista portoricano è stato interrotto a causa di violento temporale con grandine che si è abbattutto sulla città mentre era in corso lo spettacolo.

"A causa delle condizioni meteorologiche avverse, tra cui temporali e grandine, il concerto di Bad Bunny in programma ieri sera all'Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto e l'area è stata evacuata in sicurezza - fa sapere Live Nation -. A seguito di un'attenta valutazione e dopo aver compiuto ogni sforzo per riprogrammare l'evento, siamo spiacenti di informare i possessori dei biglietti che il concerto è stato annullato e non verrà riprogrammato".

"La sicurezza di tutti i presenti è sempre la nostra massima priorità - prosegue Live Nation -. Vi ringraziamo per la pazienza, la comprensione e la collaborazione dimostrate durante l'evacuazione e ci scusiamo sinceramente per il disagio causato. Tutti i possessori di biglietti riceveranno un rimborso completo (prezzo del biglietto + diritti di prevendita)". Ulteriori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

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Musica Temporale Grandine Concerto bad bunny bad bunny milano bad bunny maltempo bad bunny biglietti
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