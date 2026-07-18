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Bomba d'acqua a Milano, interrotto concerto di Bad Bunny: spettatori feriti - Video

L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese

Bad Bunny - fotogramma/tiktok
Bad Bunny - fotogramma/tiktok
18 luglio 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla città con una forte grandinata e raffiche di vento. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per evacuare le circa 80mila persone presenti. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

 

@_enrih_ vi giuro la fine del mondo forse sarebbe stata meno devastante, i chicchi di grandine grandi quanto un sasso che cadevano sulla gente, navigatore e internet assenti, nessuno che sapeva dove andare, dove fossero le metro le vie d’uscita, tutti a correre nel fango gente che cadeva piangeva che cercava riparo sotto qualsiasi cosa mentre tuoni pioggia e vento scaricavano all’impazzata… #badbunny #dtmftour2026 #milano #ippodromo #perte ♬ som original - midiaedts

Ancora non è chiaro se gli spettatori potranno usufruire di un rimborso, anche parziale, del concerto. A far ben sperare c'è il precedente dello show di Rosalìa, che dopo circa 50 minuti di concerto aveva annullato tutto a causa di un malessere, portando a un parziale rimborso del tagliando.

Tra i fan, anche Elodie

Tra i fan evacuati dall'Ippodromo La Maura c'era anche Elodie. La cantante è stata immortalata da alcuni dei presenti mentre entrava insieme alla fidanzata Franceska nella celebre Casita, la rappresentazione fedele di una casa portoricana, dove l'artista si esibisce nella seconda parte dello show.

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