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Muore tentando di salvare il nipotino nell'Adda, il bimbo non ce l'ha fatta

Il piccolo di 4 anni era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in gravissime condizioni

Vigili del fuoco - (Fotogramma)
Vigili del fuoco - (Fotogramma)
18 luglio 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume ma purtoppo il piccolo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.30 nel tratto tra le province di Milano e Cremona.

Il bambino era stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo i tentativi di rianimarlo, praticati dai soccorritori sul greto del fiume e poi durante il trasporto, non sono serviti: il piccolo è stato dichiarato morto in ospedale, intorno alle 14.30. Sull’incidente, avvenuto nella zona di Golfo Rivolta, indagano i carabinieri di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona.

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