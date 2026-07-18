Tragedia sull'Adda, dove un uomo è morto tentando di salvare il nipotino di 4 anni che si era tuffato nel fiume ma purtoppo il piccolo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.30 nel tratto tra le province di Milano e Cremona.

Il bambino era stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo i tentativi di rianimarlo, praticati dai soccorritori sul greto del fiume e poi durante il trasporto, non sono serviti: il piccolo è stato dichiarato morto in ospedale, intorno alle 14.30. Sull’incidente, avvenuto nella zona di Golfo Rivolta, indagano i carabinieri di Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona.