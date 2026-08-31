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Lutto a Cuneo, morto il sindacalista Alex Ammendolia: aveva 38 anni, è stato punto da un insetto

La tragedia durante una escursione con gli amici in montagna

Alex Ammendolia - (Facebook)
Alex Ammendolia - (Facebook)
31 agosto 2026 | 14.05
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

E' morto a soli 38 anni Alex Ammendolia, sindacalista di Cub Sanità, per uno shock anafilattico: sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare una escursione insieme a un gruppo di amici nel Cuneese. E' successo domenica, 30 agosto. Da tempo si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.

"Alex era un giovane sindacalista che aveva scelto di mettere il proprio impegno, le proprie energie e la propria passione al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori, ponendo sempre al centro la difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della giustizia sociale", è il messaggio pubblicato dal Direttivo nazionale del Cub Sanità. "La sua improvvisa scomparsa lascia un grande dolore tra le compagne e i compagni della Cub e tra tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e condividere con lui esperienze, iniziative e momenti di lotta. Il suo impegno e i valori per i quali ha scelto di battersi resteranno parte del patrimonio umano e sindacale della Cub", hanno aggiunto.

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Alex Ammendolia morto Alex Ammendolia cub sanità puntura insetto
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