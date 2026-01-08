circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce

Le unità di difesa aerea hanno neutralizzato 31 droni russi nella regione di Dnipropetrovsk. Non sono state riportate vittime

Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce
08 gennaio 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell'Ucraina, aggiungendo che "i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti".

Le unità di difesa aerea hanno neutralizzato 31 droni russi sul territorio della regione di Dnipropetrovsk. Non sono state riportate vittime

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ucraina raid russi ucraina russia ucraina news ucraina russia news ucraina guerra ucraina oggi ucraina russia guerra guerra ucraina russia
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza