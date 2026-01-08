Le unità di difesa aerea hanno neutralizzato 31 droni russi nella regione di Dnipropetrovsk. Non sono state riportate vittime

Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell'Ucraina, aggiungendo che "i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti".

