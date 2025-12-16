Di Maio (Sigo): "Dai ginecologi del territorio prevenzione, cura e formazione ai giovani"
"Stare sul territorio significa essere un'istituzione di prossimità capace di intercettare i bisogni reali della popolazione"
"Non siamo in competizione con influencer ma abbiamo ruolo nell’informazione valida e utile per tutti"
"Create linee guida e raccomandazioni"
Così il direttore della Prima Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico di Bari, intervenuto al 100esimo Congresso della Sigo, promosso insieme ad Aogoi, Agui e Agite