Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video

Il presidente della Regione Lazio è stato accolto in udienza dal Pontefice

03 gennaio 2026 | 21.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. È stato un momento di profonda intensità, non solo istituzionale ma anche e soprattutto umana. Durante l’incontro ho voluto esprimere la vicinanza concreta della Regione Lazio alle persone più fragili, con un gesto semplice ma carico di significato: la donazione di 2mila pasti destinati alla Caritas Diocesana di Roma, a sostegno del lavoro quotidiano di accoglienza e ascolto svolto sul territorio". Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Video di Vatican Media.

