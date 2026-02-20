circle x black
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese

20 febbraio 2026 | 12.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Facilitavano il passaggio dei migranti irregolari dall'Italia alla Francia, anche minori, attraverso la frontiera di Ventimiglia. Gli indagati, 15 persone, prevalentemente centroafricani, attivi sia in Italia che in Francia, sono stati sottoposti a provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità giudiziarie italiana e francese e sono accusati a vario titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nove sono stati rintracciati in Italia e sei in Francia. Il blitz è stato condotto dagli investigatori della Polizia italiana e della Police Nationale francese, lunedì pomeriggio, in Italia, nelle province di Imperia, Torino e L’Aquila, e in Francia, nelle province di Marsiglia, Nantes e Nizza.

