"Sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per questo record storico di Arianna Fontana"
"Sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per questo record storico di Arianna. Mi hanno dato una grande carica". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni lascia il Forum di Assago dopo l'argento della staffetta femminile dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il secondo posto consente a Arianna Fontana di conquistare la 14esima medaglia olimpica della carriera. Prima di entrare in auto, Meloni risponde alla domanda sull'ipotesi di candidare l'Italia per le Olimpiadi estive: "Vediamo, vediamo... Una cosa per volta".