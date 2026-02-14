circle x black
Cerca nel sito
 

Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video

14 febbraio 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che il procuratore Gratteri, anziché prendersela con chi ha stigmatizzato le sue dichiarazioni inaccettabili, dovrebbe dare un'occhiata a quello che ha detto Augusto Barbera, uno dei giuristi più prestigiosi dell'Italia, già presidente della Corte costituzionale e la sua provenienza, non c'è dubbio, sia da sinistra, è stato sei volte parlamentare nella sinistra". Lo dice Lucio Malan, capogruppo di Fdi in Senato, a margine della direzione nazionale del partito, in corso a Roma.

"Questo illustrissimo giurista dice che le dichiarazioni di Gratteri sono indecenti e sono al limite dell'eversione. Il procuratore Gratteri forse dovrebbe dare un'occhiata e fare ciò che è la cosa più difficile per chi pensa sempre di avere ragione, cioè ammettere di avere avuto torto e chiedere scusa magari alle tante persone che ha offeso, perché dare dei mafiosi e dei delinquenti a persone, a magistrati, a persone rispettabilissime e soprattutto a milioni di italiani che pensano coscientemente e ponderatamente di votare sì, sia davvero inaccettabile", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gratteri lucio malan
Vedi anche
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza