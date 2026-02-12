circle x black
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"

12 febbraio 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho incontrato la mamma di Federica Brignone stamattina, un po' prima della premiazione e mi ha detto: 'Presidente, Lei quando ci ha chiamato per dirci che avrebbe fatto la portabandiera, penso che questo abbia contribuito notevolmente alla sua ripresa'. Oggi voi l'avete vista vincere ma quando faceva fisioterapia a Torino era davvero dolorosa, quindi veramente una prestazione che credo entri nella storia". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio da Casa Italia dove c'è stata la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, commentando l'oro di oggi di Federica Brignone in SuperG.

Tag
Federica Brignone milano cortina milano cortina 2026 brignone olimpiadi brignone super g
