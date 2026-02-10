circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video

10 febbraio 2026 | 21.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' stata una competizione un po' diversa dalle ultime due, questo ci ha messo alla prova, abbiamo dovuto lavorare insieme come squadra per portare a casa l'obiettivo ma devo dire che lo abbiamo fatto bene". Lo ha detto l'azzurra Stefania Constantini dopo la celebration a Casa Italia della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi di Milano-Cortina insieme ad Amos Mosaner. "E' stata una medaglia sofferta ma tanto voluta perché abbiamo incontrato tante difficoltà durante la settimana ma siamo rimasti uniti nei momenti cruciali e siamo arrivati ad ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima", ha aggiunto Mosaner.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina milano cortina 2026 Constantini Mosaner curling
Vedi anche
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza