Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video

"E' stata una competizione un po' diversa dalle ultime due, questo ci ha messo alla prova, abbiamo dovuto lavorare insieme come squadra per portare a casa l'obiettivo ma devo dire che lo abbiamo fatto bene". Lo ha detto l'azzurra Stefania Constantini dopo la celebration a Casa Italia della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi di Milano-Cortina insieme ad Amos Mosaner. "E' stata una medaglia sofferta ma tanto voluta perché abbiamo incontrato tante difficoltà durante la settimana ma siamo rimasti uniti nei momenti cruciali e siamo arrivati ad ottenere questa medaglia di bronzo pesantissima", ha aggiunto Mosaner.