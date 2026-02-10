L'Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, in Arizona, mentre sembra manomettere la telecamera di sicurezza fuori dalla porta dell'abitazione. Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha spiegato che le immagini sono state recuperate da dati residui dei sistemi e rappresentano i primi elementi visivi su un possibile soggetto coinvolto nel caso.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

La scomparsa di Nancy Guthrie

La scomparsa è stata denunciata il 1° febbraio, dopo che la donna non si era collegata a una funzione religiosa online. Nancy Guthrie era stata vista l’ultima volta la sera precedente, dopo una cena a casa della figlia. L’indagine, guidata dallo sceriffo della contea di Pima con il supporto delle autorità federali, è stata successivamente qualificata come inchiesta penale.

Alcuni media hanno riferito di aver ricevuto una richiesta di riscatto in bitcoin, che però non è stata confermata dalle autorità. La famiglia ha lanciato un appello pubblico: in un video, Savannah Guthrie ha detto di credere che la madre sia "ancora là fuori" e ha chiesto l’aiuto di tutti per ritrovarla. Le autorità, per ora, non hanno annunciato briefing e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.