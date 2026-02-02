circle x black
Cerca nel sito
 

Accordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane

Tra Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay ed Epi Company

Accordo tra principali circuiti di pagamenti Ue per accelerare su soluzioni sovrane
02 febbraio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Bancomat, Bizum, Sibs-Mb Way e Vipps MobilePay (membri dell'EuroPa Alliance) ed Epi Company (Epi-European Payment Initiative) ha siglato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di rafforzare la sovranità dei pagamenti in Europa attraverso una cooperazione che riunisce tutti i principali circuiti di pagamento europei. L'ambizione comune, si legge in una nota, è quella di "consentire pagamenti transfrontalieri senza soluzione di continuità in tutta Europa entro il 2027".

L’intesa, si legge ancora, riunisce circuiti che attualmente servono circa 130 milioni di utenti. Al momento del lancio, l'iniziativa coprirà 13 Paesi europei, che insieme rappresentano già circa il 72% della popolazione dell'Unione europea e della Norvegia. La coalizione è aperta a tutti i paesi europei, compresa la Svizzera e altri mercati non euro: i mercati che hanno già sviluppato una soluzione nazionale possono aderire direttamente, mentre quelli che non dispongono di un circuito proprio e desiderano aderire possono implementare una delle soluzioni già disponibili nell'ambito dell'iniziativa. La firma di questo protocollo d'intesa conferma il completamento positivo della fase relativa all’analisi di fattibilità.

La cooperazione si basa su un hub centrale di interoperabilità, gestito da un futuro ente centrale istituito congiuntamente dai partner. L'hub centrale fungerà da piattaforma tecnica, consentendo il flusso continuo delle transazioni tra le soluzioni paneuropee e nazionali esistenti, basate su standard e infrastrutture europei, compresi i pagamenti istantanei da conto a conto. Le soluzioni di pagamento esistenti rimarranno invariate, preservando i loro marchi, l'esperienza utente e le caratteristiche.

A seguito del protocollo d'intesa, i partner istituiranno l'entità centrale di interoperabilità entro il primo semestre del 2026, inizieranno a preparare l'attuazione tecnica della configurazione prevista e condurranno parallelamente prove di concetto (Poc). Si prevede di coprire tutti i casi d'uso entro il 2027 attraverso un'implementazione graduale: nel 2026 l'implementazione dei pagamenti transfrontalieri peer-to-peer (P2p) e nel 2027 l'introduzione dei pagamenti e-commerce e nei punti vendita (Pos).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pagamenti Sovranità Cooperazione Interoperabilità Transazioni Pagamenti istantanei
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza