David Lloyd Malaspina a Milano si rinnova, tra nuovi spazi e visione strategica sul futuro
Un investimento da 4 milioni di euro per nuovi ambienti, servizi potenziati e una strategia di crescita che guarda a nuove aperture sul territorio nazionale
In collaborazione con David Lloyd Club Malaspina
Per rispondere a un rinnovato bisogno di benessere, David Lloyd Malaspina, ha investito 4 milioni di euro per il rinnovamento del Club. Un intervento che ha interessato gli ambienti della struttura con l'obiettivo di renderli più funzionali, accessibili e coerenti con le esigenze di una comunità semp...
"L'investimento di 4 milioni di euro è pensato per andare incontro alle esigenze di un pubblico sempre più attento a comfort, socialità e flessibilità. Le principali novità introdotte sono pensate per mettere al centro le persone e la comunità e le loro esigenze. Per noi è importante ricreare spazi c...