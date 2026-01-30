circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video

L'episodio questa mattina in zona Ostiense. L'uomo, un cittadino afgano di 38 anni, ha tentato di scavalcare il parapetto del ponte Spizzichino alla vista degli agenti

30 gennaio 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non è stato un tentato suicidio ma bensì una tentata fuga quella ripresa in diretta Rai questa mattina in zona Ostiense a Roma. Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha infatti smentito "la notizia in circolazione su un presunto tentativo di suicidio avvenuto questa mattina da parte di un uomo sul ponte Settimia Spizzichino, dove era in corso un servizio giornalistico di un’emittente tv con intervento dell’ Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia". Sul posto presenti gli agenti dell’Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) "che sono intervenuti per fermare un soggetto, privo di documenti e che, alla vista degli operanti, ha tentato di scavalcare un parapetto, presumibilmente per tentare la fuga. L’uomo, di 38 anni di nazionalità afgana, ora si trova presso gli uffici per gli accertamenti di rito. Si esclude un’azione volta a scongiurare un suicidio".

A dare stamane la notizia del presunto salvataggio dell'aspirante suicida era stata una nota del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani dichiarava: "Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno tratto in salvo una vita umana. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalitá diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la mission delle Polizie Locali d'Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all'altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini". Poi la smentita della Polizia locale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tentato suicidio roma roma tentato suicidio ostiense roma tentato suicidio diretta rai
Vedi anche
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza