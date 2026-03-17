Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato

Stretta sullo smart working per i dipendenti della presidenza del Consiglio, con ''un atto unilaterale'' da parte dell'amministrazione. E' l'accusa della Fp Cgil che chiede "all’amministrazione di non adottare un provvedimento al ribasso sul lavoro agile, che peggiorerebbe le condizioni di lavoro e di vita di tutte e tutti”. Il lavoro agile è stato ridotto "per tutti i dipartimenti" da due giorni "a massimo 1 giorno a settimana".