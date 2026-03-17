La guerra tra Usa-Israele e Iran continua. Secondo le ultime notizie di oggi martedì 17 marzo, una persona è morta ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dopo essere stata colpita dai detriti di un missile lanciato dall'Iran e intercettato dalla difesa aerea emiratina. Lo riferiscono le autorità degli Emirati su X. "La caduta di detriti nella regione di Bani Yas, dopo l'intercettazione di un missile balistico da parte delle difese aeree, ha causato la morte di un cittadino pakistano", si legge in un comunicato su X.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per oggi una nuova riunione del Consiglio per la difesa e la sicurezza nazionale dopo quello del 10 marzo. Lo rende noto l'Eliseo spiegando che durante la riunione verrà discussa la situazione in Medio Oriente e in Iran.

Questo nuovo consiglio di difesa, con ministri e funzionari responsabili delle questioni di sicurezza, si riunisce mentre il presidente Usa Donald Trump sta esercitando pressioni sulla Francia affinché risponda positivamente alla sua richiesta di aiuto per la sicurezza dello Stretto di Hormuz.