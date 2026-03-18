Ancora una giornata di guerra tra Iran, Usa e Israele. Oggi, mercoledì 18 marzo, Teheran ha compito la sua vendetta per l'uccisione di Ali Larijani e del capo dei Basij, la temuta forza paramilitare iraniana con un attacco missilistico su Tel Aviv e nel centro dello Stato Ebraico: almeno due i morti. Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno sganciato bombe guidate da 2.270 kg su siti missilistici iraniani lungo lo stretto di Hormuz. Si sono inoltre registrati nuovi attacchi contro l'ambasciata statunitense a Baghdad.