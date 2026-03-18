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Iran vendica Larijani e attacca Israele, missili nella notte su Tel Aviv - Diretta

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Iran vendica Larijani e attacca Israele, missili nella notte su Tel Aviv - Diretta
18 marzo 2026 | 07.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora una giornata di guerra tra Iran, Usa e Israele. Oggi, mercoledì 18 marzo, Teheran ha compito la sua vendetta per l'uccisione di Ali Larijani e del capo dei Basij, la temuta forza paramilitare iraniana con un attacco missilistico su Tel Aviv e nel centro dello Stato Ebraico: almeno due i morti. Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno sganciato bombe guidate da 2.270 kg su siti missilistici iraniani lungo lo stretto di Hormuz. Si sono inoltre registrati nuovi attacchi contro l'ambasciata statunitense a Baghdad.

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