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Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo

E' rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido

Scooter in concessionaria (Fotogramma/Ipa)
Scooter in concessionaria (Fotogramma/Ipa)
18 marzo 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bonus 2026 per moto e motorini al via. Si aprono oggi, mercoledì 18 marzo, dalle 12 le prenotazioni degli incentivi per i concessionari tramite il portale dedicato degli incentivi per l'acquisto di scooter e moto. Per il contributo, la legge di bilancio 2021 aveva previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro: 20 milioni annui dal 2021 al 2023 e 30 milioni annui dal 2024 al 2026.

Chi può accedere al contributo e per quanto

Il contributo, rivolto a chi acquista un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a 3mila euro e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a 4mila euro. La misura è gestita da Invitalia per conto del Mimit.

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