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Roma, accoltella e uccide vicino durante una lite: arrestato 18enne

Da una prima ricostruzione, il ragazzo di origini colombiane avrebbe accoltellato il vicino al culmine di una discussione nella zona di Casal del Marmo

Polizia - (Fotogramma/Ipa)
Polizia - (Fotogramma/Ipa)
04 giugno 2026 | 08.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni, di origini colombiane, che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. E’ accaduto ieri sera in un condominio di via Villastellone, nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma.

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Dalle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunta da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.

Lo stabile è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Aurelio e il personale del 118 che, nonostante l'intervento, ha potuto solo constatare il decesso del 54enne. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'omicidio.

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