Frana Niscemi, oggi riaprono le scuole. Tajani in Sicilia

Le lezioni nel paese in provincia di Caltanissetta riprenderanno alla presenza di un team di psicologi. Oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa: residenti vogliono recuperare i loro beni dalle case a rischio

Frana di Niscemi - (IPa)
02 febbraio 2026 | 07.29
Redazione Adnkronos
A distanza di una settimana dalla frana che ha colpito Niscemi (Caltanissetta), oggi lunedì 22 febbraio riprenderanno le lezioni, alla presenza di un team di psicologi. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che è stato eseguito il trasloco di 17 aule nei plessi precedentemente individuati. Rimangono chiusi i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico.

Sono oltre 1.000 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa della frana. Il Comune si è attivato per garantire servizi a questi cittadini. I Vigili del Fuoco e i volontari di protezione civile continuano senza sosta le attività di assistenza ai residenti per il recupero degli effetti personali nelle abitazioni evacuate.

Tajani in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà questa mattina a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, insieme con una delegazione composta dai vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti. "A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero", spiega Palazzo d'Orleans.

La delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese dei territori colpiti.

