Scontri Askatasuna, tre persone arrestate: una ha aggredito il poliziotto

Si tratta di un 22enne. Altri due arresti e 24 denunciati dalla Polizia di Stato

Gli scontri di ieri (Ipa)
01 febbraio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
Tre arresti e ventiquattro denunciati dalla Polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Arrestato, in flagranza differita, è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l’analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all'agente del Reparto Mobile di Padova.

Il ventiduenne è stato anche denunciato per violenza a pubblico ufficiale, essendo stato ripreso in un'altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le forze dell’ordine e per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che oltre a cagionare lesioni al poliziotto, lo ha anche privato dello scudo, dell’U-bot e della maschera antigas.

