circle x black
Cerca nel sito
 

Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video

18 marzo 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agli Oscar 2026 ha vinto la statuetta come Miglior attore non protagonista, ma Sean Penn non ha partecipato alla cerimonia a Los Angeles (e quindi non ha ritirato il premio) per recarsi nuovamente in Ucraina. E lì, a sorpresa, ha ricevuto una statuetta speciale: la forma è proprio quella di un Oscar ma è realizzata con il metallo di un vagone ferroviario danneggiato da un attacco russo.

A consegnarglielo Oleksandr Pertsovskyi, Ceo delle Ferrovie Ucraine, che sui social ha condiviso il video dell’incontro. "Ti stai perdendo l'Oscar, quindi abbiamo realizzato questo per te. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi. Non è oro, ma è molto vero", dice Pertsovskyi all'attore nel filmato.

L’attore, da sempre sostenitore della causa ucraina, ha visitato il Paese più volte dall’inizio dell’invasione russa, anche per co-dirigere un documentario dedicato al presidente Volodymyr Zelensky. Sull' "Oscar ucraino" questa dedica in inglese: "Questo metallo ha portato milioni di persone lontano dalla guerra. Poi è arrivato un missile russo. Non l'abbiamo trasformato in un'arma, ma in gratitudine per te. Per il tuo talento. Per il tuo coraggio di stare al fianco dell'Ucraina".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sean penn sean penn oscar sean penn oscar 2026 sean penn oscar zelensky
Vedi anche
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza