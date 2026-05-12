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Famiglia nel bosco, i legali rinunciano al mandato: nuovo avvocato è Simone Pillon

Ex senatore della Lega difenderà Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham - Fotogramma/Ipa
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham - Fotogramma/Ipa
12 maggio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il nuovo avvocato sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega.

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La bimba ricoverata migliora

Migliorano, intanto, le condizioni della piccola Trevallion, la bambina della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, ricoverata da domenica scorsa nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Vasto. Secondo la Asl Lanciano Vasto Chieti la bimba sta rispondendo bene alle terapie prescritte per curare la patologia respiratoria di origine virale.

L'allontamento dai genitori

Nei giorni scorsi è stato confermato l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli. La sezione minorile della Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dei coniugi Trevallion contro il provvedimento emesso il 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La decisione aveva stabilito l’allontanamento della madre dalla struttura che, da novembre, ospita i tre figli della coppia.

I bambini erano già stati affidati a una struttura protetta di Vasto dopo essere stati sottratti ai genitori su disposizione dell’autorità giudiziaria.

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