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Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta - La partita in diretta

I tedeschi ospitano la squadra di Palladino all'Allianz Arena nel ritorno degli ottavi di finale

Gianluca Scamacca - Fotogramma/IPA
Gianluca Scamacca - Fotogramma/IPA
18 marzo 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. In Germania, la squadra di Palladino va a caccia di un'impresa complicatissima, visto che per la qualificazione ai quarti servirà rimontare la sconfitta per 6-1 rimediata una settimana fa alla New Balance Arena di Bergamo. Calcio d'inizio alle 21.

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Dove vedere Bayern-Atalanta? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video.

Chi passa il turno affronterà il Real Madrid ai quarti di finale di Champions.

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Atalanta Bayern Monaco Bayern Atalanta Champions League
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