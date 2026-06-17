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Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succerderà domani" - Video

17 giugno 2026 | 15.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ragazzi affrontate l'esame di maturità come una prova importante della vita, perché è così. È il primo grande 'casino' culturale che state per affrontare". Così attraverso l'Adnkronos, il prof di fisica e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini, molto seguito sui social con 'La fisica che ci piace', rivolge il suo messaggio ai ragazzi che stanno per affrontare l'esame di maturità 2026. "Non c'è niente da fare - afferma Schettini - si arriva un po' agitati ma appena inizia lo scritto, appena aprono le tracce di italiano, vi scioglierete, vi calmerete. Credetemi. Lo so, non succederà fino a quel momento ma poi direte 'aveva ragione il prof'. Vi faccio un enorme in bocca al lupo ragazzi, spaccate, fate un esame meraviglioso cercando di metterci una punta di voi stessi".

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