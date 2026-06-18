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Ucraina, super attacco alla raffineria di Mosca: piove petrolio dopo il raid

I droni di Kiev colpiscono l'impianto che si trova a 15 km dal centro della capitale

L'esplosione del deposito di petrolio - (Immagine da X)
L'esplosione del deposito di petrolio - (Immagine da X)
18 giugno 2026 | 17.08
Simona Poidomani
LETTURA: 2 minuti

Piove petrolio a Mosca dopo l'attacco dell'Ucraina alla principale raffineria della capitale russa. I residenti dei quartiere di Zheleznodorozhny, cintura sud est di Mosca, denunciano una "pioggia di petrolio" dopo il raid su vasta scala di droni ucraini contro la raffineria di Gazprom-Neft a soli 15 chilometri, direzione sud est, dal centro della città avvenuto alle sei di questa mattina (ora locale). L'attacco più pesante mai lanciato da Kiev contro Mosca dopo si verifica mentre, per la prima volta dopo 7 mesi, il presidente Vladimir Putin si sposta in una città diversa dalla capitale o da San Pietroburgo: il leader del Cremlino è volato Kazan, dove in seguito al raid sono state imposte limitazioni dei voli, per partecipare al vertice Russia-Asean.

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Dense colonne di fumo e diversi incendi estesi sono rimasti visibili in corrispondenza della raffineria che rifornisce un terzo della benzina e del combustibile consumato a Mosca. La raffineria era 'spenta' da martedì, quando Kiev aveva lanciato un primo attacco. Secondo il sindaco della città, Sergei Sobyanin, sono stati intercettati quasi 200 droni ucraini presto questa mattina, molto più del precedente record lo scorso marzo, con 74 droni intercettati.

Immagini pubblicate sui social evidenziano la patina nera che si è depositata sulle superfici dopo la pioggia mischiata a sottoprodotti della combustione di petrolio. A Lubertsy, periferia sud est della capitale, i residenti denunciano un forte odore di bruciato. L'agenzia di monitoraggio dell'inquinamento di Mosca Mosekomonitoring ha riferito che a mezzogiorno di oggi non erano state registrate concentrazioni nell'atmosfera di elementi inquinanti in eccesso sui limiti previsti dai regolamenti. Il ministero dell'ecologia e delle risorse naturali della regione di Mosca ha smentito che ci sia stata "pioggia di petrolio" di qualsiasi genere, pur riconoscendo che a Balashikha i residenti hanno notato prodotti secondari della combustione come fuligine.

Le autorità, pur avendo intercettato molto droni ucraini, non hanno diramato sms o altri messaggi con una allerta per i residenti. 17 persone, inclusi due bambini, sono rimasti feriti, ha reso noto il governatore, Andrei Vorobyonov. I passeggeri del principale aeroporto di Mosca di Sheremetyevo sono stati evacuati dal sito per un "posto sicuro". I voli sono stati sopesi durante l'attacco, così come in tutti gli altri aeroporti che hanno in seguito ripreso il regolare svolgimento delle operazioni. Più di 170 voli sono stati cancellati

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pioggia di petrolio raffineria droni ucraini attacco a Kiev Mosca Gazprom Neft
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