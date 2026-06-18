Il papà ha confermato che Sarah portava spesso dei fermagli. Le ricerche intanto proseguono senza sosta e si sono concentrate nelle aree che circondano l’abitazione che ospitava le giovani

Un fermaglio rosso con piccoli fiorellini bianchi è stato rinvenuto nel corso delle ricerche di Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, nell'Aquilano. Lo riferisce l'associazione Penelope.

Secondo quanto fa sapere l'associazione si presume che il fermaglio possa appartenere a una delle due ragazze. Il papà ha confermato che Sarah portava spesso dei fermagli. Le ricerche intanto proseguono senza sosta e si sono concentrate nelle aree che circondano l’abitazione che ospitava le giovani. Alle ricerche questa mattina ha preso parte anche un elicottero che ha sorvolato a bassa quota la zona.

Sulla scomparsa delle sorelline la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo, ipotizzando il reato di abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze.

Secondo quanto appreso, nella stanza occupata dalle due ragazze sarebbero stati rinvenuti bigliettini all'apparenza incomprensibili, in codice, ma che potrebbero rivelarsi decisivi. Il materiale è stato acquisito dagli investigatori che dovranno decifrarne il contenuto per comprendere se possa fornire elementi utili sulle modalità di comunicazione, sui contatti con l'esterno e sull'organizzazione della fuga.