Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7

Cala il sipario sul G7 di Evian. Il summit si chiude restituendo la fotografia di una sostanziale compattezza tra i Grandi su alcuni dei dossier più delicati dell'agenda internazionale, a partire dall'Ucraina. Un risultato tutt'altro che scontato, considerando la presenza di Donald Trump, che alla vigilia rappresentava una delle principali incognite del vertice.

Il presidente americano sembra invece aver contribuito a mantenere aperto il dialogo con gli altri leader. Tra questi anche la premier Giorgia Meloni, che a margine del summit ha commentato il rapporto con Trump definendolo immutato: "Siamo due persone dal carattere forte che fanno l'interesse dei propri Paesi".

Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, con Trump impegnato a difendere l'accordo in 14 punti che nelle prossime ore sarà siglato con Teheran. Ora l'attenzione si sposta sul prossimo Consiglio europeo, dove si discuteranno temi particolarmente delicati, tra cui il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Le ultime news dal nostro inviato Antonio Atte