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Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"

18 giugno 2026 | 10.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Massimo Dapporto, voce di Buzz Lightyear, ricorda all'Adnkronos il collega e storica voce di Woody all'anteprima di 'Toy Story 5' (da oggi nelle sale italiane). Il conduttore televisivo, morto nel 2018, aveva prestato la sua voce al celebre sceriffo nei primi tre film della saga iniziata nel 1995. Dal quarto capitolo il testimone è passato al doppiatore Angelo Maggi. "Fabrizio Frizzi - ha detto - mi manca davvero: era, ed è ancora, una bellissima anima. Una persona eccezionale. Ora che non c'è più sento la mancanza di un amico. Lo conosco da quando ha iniziato, davvero dagli esordi. Vorrei poter tornare a quel giorno in cui ci siamo conosciuti".

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Massimo Dapporto Fabrizio Frizzi massimo dapporto doppiaggio massimo dapporto toy story
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