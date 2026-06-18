La prima prova propone sette tracce, suddivise in tre tipologie. Sono quasi 528mila i candidati in tutta Italia. Meloni: "In bocca la lupo a tutti i maturandi, dimostrate quello che siete"

Al via la prima prova della Maturità 2026 oggi, giovedì 18 giugno. Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, è una telle tracce di testo argomentativo (B1) per il tema di italiano.

Cesare Pavese e Vitaliano Brancati sono i protagonisti delle tracce di analisi, secondo le prime indiscrezioni segnalate da Skuola.net.

La prima prova propone sette tracce, suddivise in tre tipologie. Per la tipologia A 'Analisi del testo' saranno proposti due testi narrativi o poetici dall'Unità d'Italia a oggi, da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale. Per la tipologia B ci sarà il 'testo argomentativo' con tre tracce che spazieranno dalla Storia, alla Filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici. Gli studenti dovranno sviluppare una tesi solida e coerente. Con la tipologia C, infine, l''attualità' ci saranno due tracce su temi contemporanei, per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica. La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti.

I candidati all'esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 con un aumento del 7,2%.

Meloni: "In bocca la lupo a tutti i maturandi, dimostrate quello che siete"

"Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio sui social in occasione dell'inizio degli esami di Maturità.