circle x black
Cerca nel sito
 

Sanchez in vacanza a Lanzarote, pubblica la sua 'playlist' - Video

La scelta ha creato numerose polemiche perché arriva nel pieno della crisi dei migranti a Ceuta, dove il premier ieri era stato in visita

01 agosto 2026 | 22.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il premier spagnolo Pedro Sanchez e sua moglie, Begoña Gómez, sono arrivati a mezzogiorno nell'isola di Lanzarote, alle Canarie, per trascorrere le vacanze estive nella residenza di La Mareta, situata nella località turistica di Costa Teguise. Sánchez ha deciso di condividere "la colonna sonora della sua estate" sui social network: "Quest’estate vi ho preparato una playlist con alcune delle canzoni che sto ascoltando di più. È piuttosto eclettica", esordisce in un video su Instagram. "Beh, insomma, spero che vi piaccia e che vi accompagni durante queste vacanze. Buona estate", afferma.

Un scelta che - commentano alcuni media spagnoli - ha sicuramente sorpreso gli utenti perché arriva nel pieno della crisi dei migranti a Ceuta, dove il premier era stato ieri in visita, e delle polemiche con diversi leader europei, accusati di 'egoismo'.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanchez oggi sanchez lanzarote sanchez ceuta sanchez oggi ceuta
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza