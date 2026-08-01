circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo feroce sull'Italia, oggi 23 bollini rossi. E lunedì salgono a 25

Weekend record. Tra le 27 città monitorate si salvano solo Messina e Reggio Calabria

Ancora caldo sull'Italia - (Ipa)
Ancora caldo sull'Italia - (Ipa)
02 agosto 2026 | 00.37
Paola Olgiati
LETTURA: 1 minuti

Tsunami di calore sull'Italia. Agosto si apre con un weekend da record e lunedì andrà ancora peggio: su 27 città monitorate dalla sorveglianza del ministero della Salute, nell'ultimo aggiornamento del bollettino, il 3 agosto si contano 25 bollini rossi. Allerta massima, di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo dei più fragili. Si salvano soltanto Messina e Reggio Calabria, contrassegnate dal bollino giallo segno di pre-allerta (livello 1).

Città più calde oggi

La quarta ondata di calore dell'estate 2026 disegna un trend in continua crescita. I 25 bollini rossi attesi lunedì (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) sono il picco massimo raggiunto finora, e arrivano dopo un weekend torrido con previsioni confermate dal nuovo report: 19 città in rosso nella giornata di ieri 1 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo), e 23 per oggi, domenica 2 (alla lista dell'1 si aggiungono Catania, Genova, Palermo e Trieste).

In questo fine settimana sfuggono all'allerta massima: Ancona e Bari oggi, domani saranno in rosso; Messina, oggi in arancione e domani in giallo; Reggio Calabria in giallo sia oggi che lunedì.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bollettino caldo caldo italia ollini rossi oggi domani caldo allerta città oggi domani meteo italia weekend
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza