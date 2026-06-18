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Maturità 2026, la figlia di Saragat: "Magnifica scelta, suo discorso è ancora attuale"

I nipoti del presidente della Repubblica: "Orgogliosi del discorso di nostro nonno"

Giuseppe Saragat - (Archivio storico del Quirinale)
Giuseppe Saragat - (Archivio storico del Quirinale)
18 giugno 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È una scelta che mi fa molto piacere, direi una scelta magnifica". Così Ernestina Saragat, 98 anni, figlia dell’ex presidente della Repubblica Giuseppe, commentando con l’Adnkronos la scelta ministeriale di proporre tra le tracce della maturità 2026 nell'ambito della prova di italiano una frase del discorso di insediamento di Giuseppe Saragat alla Costituente, pronunciato il 25 giugno 1946, quando fu eletto presidente dell’Assemblea incaricata di elaborare la nuova Costituzione italiana. "È senz’altro positivo che un discorso così alto e importante di mio padre, pronunciato agli esordi della Repubblica, sia stato portato all’attenzione degli studenti. Il suo messaggio era importante allora e lo è ancora oggi”, ha aggiunto.

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“Questa scelta è un grande onore per la nostra famiglia, ne siamo molto felici, anche perché è un testo bello e molto attuale. Siamo orgogliosi del discorso di nostro nonno”, hanno detto all’Adnkronos i nipoti dello statista socialdemocratico Augusto, Giuseppina e Pietro Santacaterina, figli di Ernestina Saragat.

“Questo tema della maturità, speriamo, offra l’opportunità di riscoprire la figura di nostro nonno, che per noi familiari è sempre presente ed è un punto di riferimento - hanno aggiunto i nipoti - Siamo molto contenti e felici di questa scelta anche per nostra madre, che affiancò il padre nelle visite ufficiali dal 1964 al 1971, dato che quando divenne presidente della Repubblica nostra nonna Giuseppina Bollani era già deceduta da oltre tre anni. Nostro nonno è sempre nei nostri pensieri”. (di Paolo Martini)

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