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As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video

17 giugno 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A margine della registrazione della nuova puntata del format AdnTalks presso la sede dell'Adnkronos, il leader del Movimento 5 Stelle ha ricordato la vittoria dello scudetto dell'As Roma conquistato il 17 giugno 2001. "Oggi festeggiamo l'anniversario di quella data meravigliosa - ha commentato Giuseppe Conte che non ha mai nascosto la sua fede calcistica - mi raccomando non dobbiamo aspettare altri 25 anni. Siamo sulla buona strada, confido in Gasperini e nella proprietà attuale". (di Fabrizio Rostelli)

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