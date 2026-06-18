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Mondiali 2026, Colombia-Uzbekistan 3-1 e Cannavaro k.o. al debutto

I sudamericani in vetta al Gruppo K

La Colombia esulta
La Colombia esulta
18 giugno 2026 | 06.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Colombia batte l'Uzbekistan del ct Cannavaro per 3-1 oggi 18 giugno nel match della prima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. A Città del Messico, la selezione sudamericana sblocca il risultat al 40'. Luis Diaz, fermato dal palo al 31', inventa con un suggerimento in profondità per Munoz: delizioso tocco al volo e palla in rete per l'1-0. L'Uzbekistan, al debutto assoluto nella World Cup, sembra alle corde, eppure riesce a pareggiare al 60' alla prima sortita offensiva. Khamdamov crossa, Shomurodov incrocia la conclusione al volo e il portiere colombiano Vargas combina un disastro. La palla si impenna e diventa un assist per Fayzullaev che deve solo appoggiare in rete: 1-1.

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L'equilibrio resiste appena 5 minuti. Al 65' la Colombia in pressing ruba palla a centrocampo, si apre una prateria per Luis Diaz che viene servito in profondità: destro rasoterra dosato, Yusupov è incerto e la palla si insacca per il 2-1. L'Uzbekistan non ha la forza per imbastire una vera reazione, la Colombia chiude i conti al 99', in pieno recupero, con il colpo di testa di Campaz: 3-1. Prima del fischio finale, spazio per il siluro di Karimov: traversa piena.

Il risultato permette alla Colombia di salire a 3 punti e guidare la classifica del girone davanti a Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, appaiati a 1. L'Uzbekistan è fermo a zero punti.

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Mondiali 2026 Colombia Uzbekistan Gruppo K
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