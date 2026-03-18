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Direttrice 007 Usa smentisce Trump: "Iran non ha tentato di ricostruire capacità nucleare dopo giugno 2025". In aula però﻿ non lo dice

Gabbard in Senato non ha letto questa parte della sua dichiarazione scritta. E a chi gliel'ha fatto notare, la direttrice della National Intelligence ha risposto: "Mi ero dilungata e quindi ho saltato dei passaggi"

Tulsi Gabbard (Afp)
Tulsi Gabbard (Afp)
18 marzo 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran non ha tentato di ricostruire i programmi per l'arricchimento dell'uranio dopo che le sue capacità sono state distrutte nei bombardamenti di Israele e Usa nel giugno del 2025. E' quanto sottolineato dalla direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, in una dichiarazione scritta presentata al Senato, che sembra essere in contraddizione con le giustificazioni dell'attacco avanzate da Donald Trump. "Come risultato dell'Operation Midnight Hammer, il programma iraniano di arricchimento dell'uranio è stato obliterato - ha dichiarato Gabbard nel testo - non ci sono stati tentativi da allora di ricostruire la capacità di arricchimento dell'uranio".

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Gabbard però questo passaggio del suo intervento in aula non l'ha letto. E quando il senatore democratico, Mark Warner, a cui era stato consegnato il testo integrale, gliel'ha fatto notare, chiedendole se avesse "omesso il paragrafo perché il presidente due settimane fa ha detto che dall'Iran veniva una minaccia imminente", la direttrice della National Intelligence ha risposto: "No, ho solo visto che mi ero dilungata e quindi ho saltato dei passaggi".

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Iran Gabbard arricchimento uranio
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