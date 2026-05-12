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Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uomini

Il giovane è ricoverato in rianimazione dopo essere stato colpito al cuore mentre difendeva una collega

Aggredito e accoltellato in piazza a Prato: 23enne in fin di vita. Fermati due uomini
12 maggio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aggressione choc a Prato, dove un 23enne italiano accoltellato nella notte tra l’11 e il 12 maggio in piazza Mercatale, nel centro della città. Il giovane è stato colpito al torace durante una violenta aggressione avvenuta poco dopo l’1.15 ed è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santo Stefano. A causa della profonda ferita avrebbe riportato un arresto cardiaco, scongiurato grazie al tempestivo intervento dei sanitari del 118, che lo hanno rianimato sul posto prima del trasporto in codice rosso in ospedale. La prognosi resta riservata e le sue condizioni vengono definite estremamente critiche. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Prato, che ha fermato due uomini sospettati di essere coinvolti nell’aggressione.

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La ricostruzione dell’aggressione

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio degli investigatori, il 23enne – dipendente di un locale sotto le logge della piazza – avrebbe appena terminato il turno di lavoro quando, insieme a una collega, si è trovato davanti a due uomini. I due avrebbero molestato la donna e chiesto del denaro. A quel punto il giovane sarebbe intervenuto per difenderla, quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.

Due fermi e indagini in corso

Gli agenti delle volanti intervenuti sul posto hanno fermato due persone: un cittadino italiano e un cittadino sudamericano. Entrambi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’inchiesta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e le testimonianze raccolte tra le persone presenti nei locali ancora aperti al momento dell’aggressione.

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