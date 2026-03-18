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Bonus moto e motorini al via, come funziona

Rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido

18 marzo 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via da oggi, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è rivolto a chi acquista un nuovo veicolo elettrico o ibrido.

L’importo del bonus verrà calcolato sulla percentuale del prezzo del veicolo: 30% per gli acquisti senza rottamazione, fino a un massimo di 3mila euro, e 40% per gli acquisti con rottamazione fino a un massimo di 4mila euro.

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Bonus moto e motorini al via bonus moto 18 marzo bonus motorini 18 marzo economia news
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