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Bimbo morto a Napoli, due medici indagati per falso nella cartella clinica

Chiesta misura interdittiva per Oppido e Bergonzoni

Bimbo morto a Napoli, due medici indagati per falso nella cartella clinica
18 marzo 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Morte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla professione medica.

Nuova svolta nelle indagini per omicidio colposo sulla morte del bambino, deceduto dopo il trapianto di cuore fallito. Due dei sette medici già iscritti nel registro degli indagati ora dovranno rispondere anche del reato di falso per alcune incongruenze emerse nella cartella clinica. Si tratta dei due chirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni.

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Tag
falso cartella clinica omicidio colposo trapianto di cuore
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