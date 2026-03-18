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Svizzera, cabinovia precipita per forte vento: almeno un ferito

Comprensorio sciistico Titlis-Engelberg - (Afp)
Comprensorio sciistico Titlis-Engelberg - (Afp)
18 marzo 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una cabinovia è precipitata vicino a Engelberg, nel cantone di Obwalden in Svizzera, a causa del forte vento. Lo scrive il quotidiano 'Blick' spiegando che i soccorritori sono sul posto e che c'è almeno un ferito. Testimoni hanno infatti riferito che una persona ''è stata rianimata sul posto per 30 minuti'' ed è stata portata via dai soccorritori. Al momento non è chiaro quante persone fossero sulla cabinovia.

Il sito '20 Minutes' ha diffuso un video amatoriale che mostra la cabina rotolare più volte lungo un pendio. Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, che ha portato anche ad annullare una gara che era in programma nel comprensorio sciistico.

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cabinovia forte vento soccorsi
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